Lazio, Lucas Leiva: «Champions? Nulla è impossibile»

Lucas Leiva ha parlato nel post partita di Cagliari-Lazio: le dichiarazioni del centrocampista biancoceleste. Le sue parole:

100 VITTORIE CON LA LAZIO – «Il mio è un record importante, oggi abbiamo vinto meritatamente, nelle ultime settimane abbiamo fatto grandi prestazioni senza ottenere risultati, oggi ottima partita dal primo al novantesimo, io sono contento di aver fatto 100 vittorie con la Lazio».

SERENITÀ – «La mia serenità deriva dal fatto che dopo aver lavorato 6-7 mesi adesso le giocate vengono in automatico col palleggio e i movimenti. C’è ancora da migliorare, non concordo sul fatto che corro meno, gestisco forse un pò di più ma per giocare in palleggio dobbiamo essere sempre in movimento. Quando non prendi goal la fiducia cresce».

EUROPA – «L’Europa è difficile, noi pensiamo partita per partita poi a fine stagione vediamo dove finiamo. Nel calcio nulla è impossibile».

