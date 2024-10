Lucca, il centravanti dell’Udinese nel mirino di una big. Novità in vista di gennaio

Lucca, il centravanti dell’Udinese fortemente seguito da una big italiana. Le ultime novità in ottica calciomercato

Lorenzo Lucca non esce dai radar di calciomercato. Secondo quanto svela l’edizione odierna di Tuttosport, un club si sarebbe già mosso per l’acquisto del bomber dell’Udinese, autore fin qui di sei reti in undici uscite stagionali. Stiamo parlando ovviamente della Juve.

Forse non il tipo di giocatore che sogna Thiago Motta, ma un attaccante che vive di stabilità nelle sue prestazioni. Una caratteristica da non sottovalutare quando si parla di centravanti e che intriga particolarmente Giuntoli. Ecco perchè, a gennaio, non è da escludere un suo arrivo.