Lucca Udinese, i bianconeri hanno preso una decisione per gennaio. Possibile cessione a quella big?

Lucca Udinese, una cessione difficile in vista di gennaio. I bianconeri non hanno intenzione di fare sconti per l’attaccante: le ultime novità

Come ricorda Tuttosport, il calciomercato Juve sta valutando il presentarsi di eventuali occasioni in vista di gennaio per puntellare il proprio reparto offensivo. Tra i nomi tenuti sotto controllo c’è sempre quello di Lorenzo Lucca dell’Udinese.

Il centravanti è però un punto fermo della formazione friulana, che a meno di offerte irrinunciabili non se ne priverà a stagione in corso. Un affare che quindi appare improbabile possa andare in porto a breve.