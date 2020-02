Ludogorets-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Ludogorets-Inter: i bulgari sfidano i nerazzurri di Conte nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League

Inizia l’Europa League dell’Inter di Antonio Conte, che dopo la ‘retrocessione’ dalla Champions League, sfida il Ludogorets di Pavel Vrba nella gara di andata dei sedicesimi di finale. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta in campionato con la Lazio, che li ha fatti scivolare al 3° posto in Serie A, mentre i bulgari, che guidano il campionato locale, si sono qualificati piazzandosi al 2° posto nel Gruppo H dietro all’Espanyol. Ludogorets-Inter: la partita si giocherà giovedì 20 febbraio 2020 nello scenario della Ludogorets Arena di Razgrad, con fischio d’inizio alle ore 18.55.

Ludogorets-Inter sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

La telecronaca di Ludogorets-Inter su Sky sarà affidata a Federico Zancan, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico. Tifosi e appassionati potranno seguire il pre e post partita su ‘Studio – Europa League Show’, il programma condotto da Anna Billò, che vedrà la presenza di Daniele Adani, Beppe Bergomi e Riccardo Trevisani.

Ludogorets-Inter, info e dove vederla

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Giovedì 20 febbraio 2020

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in tv: SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 253 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Ludogorets Arena (Razgrad)

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)



Le probabili formazioni

LUDOGORETS – Vrba dovrebbe puntare sul 4-2-3-1. Davanti l’attacco sarà affidato al bomber rumeno Keseru, con alle sue spalle Jorginho o Cauly, Marcelinho e Wanderson. Sulla mediana la coppia Anicet-Dyakov. Dietro, davanti al portiere Iliev, una difesa composta dai terzini Cicinho e Nedyalkov e da Moti e Terziev come coppia centrale.

INTER – Conte attuerà un po’ di turnover, anche se non dovrebbe stravolgere eccessivamente la sua squadra. Sono rimasti a Milano Skriniar e Brozovic, che riposeranno e non saranno della partita. Fra i pali giocherà ancora Padelli, visto che Handanovic non è ancora recuperato. In difesa spazio a Ranocchia e D’Ambrosio accanto a Godin. A centrocampo sulle fasce Moses e Biraghi dovrebbero rilevare rispettivamente Candreva e Young. In mezzo Vecino e Barella (favorito su Borja Valero), con Eriksen trequartista dietro le due punte, che per l’occasione saranno Lautaro Martínez e Alexis Sánchez.

LUDOGORETS (4-2-3-1): P. Iliev; Cicinho, Moti, Terziev, Nedyalkov; Anicet, Dyakov; Jorginho, Marcelinho, Wanderson; Keseru. All. Vrba

INTER (3-4-1-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses, Vecino, Barella, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martínez, A. Sánchez. All. Conte

