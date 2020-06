Lazio, Luis Alberto sarà il nuovo leader per la corsa scudetto

Luis Alberto è pronto a firmare con la Lazio il rinnovo fino al 2025 che gli darà un ruolo ancor più centrale nel progetto

La smentita è arrivata due giorni fa, Luis Alberto non ha ancora firmato il rinnovo del contratto sul quale si vociferava da qualche tempo. Non c’è tuttavia il rischio che lo spagnolo possa cambiare idea, ci sarà solo da attendere il tempo giusto per l’ufficialità.

Intanto, come riporta La Gazzetta dello Sport, mister Inzaghi ha già in mente quale sarà il nuovo ruolo del Mago nella Lazio. Inzaghi fino ad ora lo ha provato più vicino ad Immobile, ma all’occorrenza lo spagnolo può fare anche il play (come già accaduto in passato). La polivalenza dello spagnolo può essere fondamentale per il proseguo della stagione e la centralità nel progetto gli conferirà maggiore sicurezza.