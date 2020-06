Lazio, Luis Alberto smentisce: «Qualcuno ha firmato il rinnovo per me?» – FOTO

Lazio, tramite una storia su Instagram il Mago Luis Alberto ha di fatto smentito la firma sul rinnovo con i biancocelesti

Si è parlato molto in questi giorni del rinnovo di Luis Alberto con la Lazio. L’accordo sembrava dato per sicuro con la firma dello spagnolo su un contratto fino al 2025. A smentire il punto ci ha pensato il diretto interessato tramite una storia su Instagram.

«Curioso delle news che sono uscite sui giornali. Continuo ad allenarmi…Qualcuno ha firmato per me? Io non sono stato».