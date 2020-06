Luis Alberto, ieri lo spagnolo festeggiava sei annidi matrimonio con sua moglie Patricia, oggi è pronto per firmare il rinnovo con la Lazio

Luis Alberto è pronto ad unirsi alla Lazio fino a fine carriera. Lo spagnolo, che spesso in questi anni sembrava sempre ad un passo dall’andare via per tornare in patria, ha definitivamente sposato in pieno la causa laziale.

Come riporta Tuttosport per lui la Lazio ha pronto un contratto fino al 2025 a 3,5 milioni di euro a stagione.