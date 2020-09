Luis Enrique ha parlato dopo la netta vittoria della Spagna contro l’Ucraina: queste le dichiarazioni su Ansu Fati

Dopo la vittoria della Spagna contro l’Ucraina, Luis Enrique ha parlato di Ansu Fati: vero mattatore della partita. Le sue parole.

«Non ho paura che si monti la testa, l’ho visto molto maturo. Anche perchè so come lo tratteranno nel suo club e qui in Nazionale. Il ragazzo è abbastanza maturo da capire che deve continuare su questa strada».