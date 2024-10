Luis Enrique torna sulla morte di sua figlia Xana: «Sono stato 9 anni meravigliosi: mi sento fortunato o no? Ecco la verità»

Luis Enrique, tecnico del PSG, ha ricordato in un documentario Xana, la figlia venuta a mancare all’età di 9 anni: le sue parole

In Spagna è uscita la docuserie No tenéis ni **** idea, una serie che racconta a 360° il tecnico del PSG Luis Enrique. Calcio e non solo nel progetto prodotto da Movistar: nell’ultima puntata, intitolata Xana, il tecnico torna a parlare della morte della figlia – Xana – mancata a 9 anni. Di seguito le sue parole.

''¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos''. #LuisEnrique pic.twitter.com/rlb6pXCXnU — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 14, 2024

«Posso considerarmi fortunato o sfortunato? Personalmente mi ritengo fortunato, molto fortunato. Qualcuno potrà dirmi che mia figlia è morta quando aveva 9 anni. Io invece dico che mia figlia Xana ha vissuto con noi 9 anni meravigliosi. E di lei abbiamo mille ricordi, video e cose incredibili. Mia madre non poteva avere foto di Xana, finché un giorno sono tornato a casa e le ho chiesto: ‘Come mai non ci sono foto sue?’ Le mi ha risposto che non ce la faceva, ma io le ho detto di metterle. Xana è viva. Sul piano fisico non c’è, ma sul piano spirituale sì perché ogni giorno parliamo di lei, ridiamo e ricordiamo. Penso che Xana ci veda ancora. Come voglio che Xana pensi che abbiamo vissuto tutto questo?».