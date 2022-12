Lukaku, il piano Inter per il rientro

L’Inter ha un piano per il rientro di Romelu Lukaku, l’attaccante belga sta lavorando per farsi trovare in condizione per la sfida contro il Napoli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea dei nerazzurri è quella di farlo giocare un tempo contro la Reggina e poi di più contro il Sassuolo.