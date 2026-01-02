Luvumbo Fiorentina, primo sondaggio della Viola per il calciatore del Cagliari. I sardi sono pronti a valutare una possibile cessione del giocatore. Le ultime

Luvumbo Fiorentina, il club toscano ha sondato il terreno per il giocatore del Cagliari. Si attende l’arrivo di Paratici per accelerare

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di profili giovani e di qualità per rafforzare il reparto offensivo, e uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza viola è quello di Zito Luvumbo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club toscano avrebbe avviato un primo sondaggio esplorativo per l’esterno offensivo di proprietà del Cagliari, aprendo di fatto il tema Luvumbo Fiorentina in vista della sessione invernale di mercato.

L’attaccante angolano, classe 2002, si è messo in luce nelle ultime stagioni grazie a prestazioni convincenti in Serie A. Velocità, cambio di passo e capacità di creare superiorità numerica sulla fascia sono alcune delle qualità che hanno attirato l’attenzione di diversi club, tra cui appunto la Fiorentina. Il possibile asse Luvumbo Fiorentina resta però, almeno per ora, in una fase preliminare: non esiste ancora una vera trattativa e i contatti si limitano a un interesse concreto ma non approfondito.

Dal canto suo, il Cagliari osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Luvumbo è cresciuto nel settore giovanile rossoblù e rappresenta uno dei talenti più interessanti del progetto sardo. La sua abilità nel dribbling e la naturale predisposizione a puntare l’uomo lo rendono un profilo moderno, adatto a diversi sistemi di gioco. Proprio per questo motivo, il club isolano non ha fretta di privarsene e valuta il giocatore come una risorsa importante anche per la seconda parte della stagione.

Il tema Luvumbo Fiorentina si inserisce nella strategia viola di investire su calciatori giovani ma già pronti per il campionato italiano. La dirigenza gigliata è alla ricerca di esterni offensivi capaci di garantire imprevedibilità e profondità, caratteristiche che Luvumbo ha dimostrato di possedere nonostante la giovane età. L’idea sarebbe quella di inserirlo gradualmente in un progetto tecnico di medio-lungo periodo, valorizzandone il potenziale.

Il futuro dell’angolano resta comunque aperto. Il Cagliari potrebbe prendere in considerazione offerte ritenute congrue durante il mercato di gennaio, soprattutto in presenza di una proposta economicamente vantaggiosa. Allo stesso tempo, non è escluso che il club preferisca rimandare qualsiasi decisione all’estate, monitorando la crescita del giocatore e il suo rendimento nel prosieguo della stagione.

In conclusione, Luvumbo è al momento un’ipotesi suggestiva più che una trattativa avviata. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse viola si trasformerà in qualcosa di concreto o se Zito Luvumbo continuerà a vestire la maglia del Cagliari almeno fino al termine della stagione.