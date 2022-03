Luzhny si arruola: «Giocatori russi che stanno zitti sostengono la guerra». Le dichiarazioni dell’ex difensore ucraino

Oleg Luzhny, ex difensore ucraino dell’Arsenal, ha deciso di arruolarsi per difendere la libertà del suo Paese. Queste le sue parole al Mirror: «Come tutti gli ucraini sono a difendere la nostra patria. La situazione è molto tesa, le sirene suona tre o quattro volte al giorno, anche di notte. Le persone devono correre freneticamente nei rifugi, anche le donne con bambini piccoli, che non capiscono cosa sta succedendo. Sono terrorizzati, intere città e interi villaggi vengono bombardati e distrutti, le persone vengono private di gas, elettricità, acqua e cibo».

SANZIONI ALLA RUSSIA NELLO SPORT – «Appoggio tutte le sanzioni. Le persone che sono coinvolte nello sport fanno parte di una Nazione. Quando la nazione elegge il presidente, ha anche la responsabilità delle azioni del presidente eletto. Se stanno zitti, significa che sostengono ciò che sta accadendo: l’invasione di un Paese pacifico».