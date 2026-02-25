Ma quale Carnesecchi: il sostituto di Di Gregorio è già della Juventus

Nel giorno della sfida di ritorno di ritorno dei playoff della Champions League, tiene sempre banco il futuro della porta bianconera

Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Galatasaray, sfida da dentro o fuori per la squadra di Luciano Spalletti in Champions League. Servirà un’impresa dopo il pesantissimo 5-2 patito all’andata a Istanbul, ma, come detto dallo stesso allenatore in conferenza stampa, i suoi ragazzi di proveranno fino alla fine. In campo andrà, con ogni probabilità, la migliore formazione possibile, anche se qualche dubbio resta, soprattutto tra i pali.

Le ultime prestazioni di Michele Di Gregorio sono state decisamente insufficienti a partire dal gol del momentaneo 1-0 contro l’Inter, con un goffo tentativo di respingere con i piedi un tiro di Luis Henrique deviato da Andrea Cambiaso. Poi, le cinque reti subite in coppa, alcune delle quali evitabili. Infine, la papera contro il Como di Cesc Fabregas dello scorso turno del campionato di Serie A su una conclusione decisamente parabile dell’ex Torino Vojvoda. Dunque, si vocifera che questa sera possa partire dal primo minuto il secondo portiere, Mattia Perin. Ma si ragiona anche sul futuro.

I possibili sostituti di Di Gregorio: uno è già a Torino

Tanti i nomi che circolano, in primis quello di Marco Carnesecchi, protagonista con la maglia dell’Atalanta. I nerazzurri, però, sono da sempre una bottega cara e valutano il proprio estremo difensore non meno di 40 milioni di euro. In seconda battuta ecco Guglielmo Vicario che potrebbe lasciare il Tottenham. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter che dovrà sostituire Yann Sommer. È di ieri, invece, l’indiscrezione che vorrebbe la Juve interessata ad Alisson del Liverpool, portiere che Spalletti conosce bene per averlo avuto alla Roma.

Ma c’è anche una quarta ipotesi che porta direttamente al settore giovanile. Giovanni Daffara, 21 anni, si sta disimpegnando ottimamente ad Avellino, in Serie B, e la dirigenza segue con attenzione la sua evoluzione. Cresciuto nel vivaio, si è trasferito in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club piemontese l’estate scorsa. Da molti considerato il ‘nuovo Buffon‘, Daffara potrebbe davvero essere l’opzione giusta per dare fiducia ad un ragazzo che da sempre ha militato nella Juve e appare pronto anche per grandi palcoscenici. Tutto, dunque, è in ballo, ma adesso testa al campo e al Galatasaray. Del resto, se ne parlerà tra qualche settimana.