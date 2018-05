Maglia Argentina Mondiali 2018: ecco le casacche della nazionale albiceleste, guidata da Jorge Sampaoli. Info e foto

Grande curiosità per la maglia dell’Argentina, una delle grandi favorite ai Mondiali in Russia. La nuova casacca di Messi e compagni celebra i 125 anni dell’Asociación del Fútbol Argentino (AFA) e come da tradizione è a righe verticali biancocelesti, nel pieno rispetto del passato di una delle selezioni più prestigiose e vincenti del mondo. Un tocco d’innovazione è l’effetto pixel delle righe celesti, schiarite in più punti. Per la prima volta nella storia la seconda maglia dell’Argentina è completamente nera, ad eccezione della grafica a tre bande ispirata al logo adidas.