Maglia Napoli 2019 20: presentata la nuova divisa, è rivoluzione – VIDEO

Il Napoli ha presentato il kit home della stagione 2019/20. Rivoluzione stilistica rispetto al passato per il club partenopeo che sceglie una maglia di un azzurro più chiaro con grafica camouflage aggiungendo una vistosa banda bianca che corre lungo le spalle.

IL COMUNICATO – «Il centro ricerca e sviluppo Kappa® in collaborazione con la SSC Napoli, hanno creato un tessuto tecnico dalla grafica camouflage realizzata attraverso l’utilizzo di dots. Il principio tecnico dello “stop stopping”, la funzione anti trattenuta che ha rivoluzionato le maglie da calcio, trova un’espressione potente nel design che si ispira ad un’armatura, attraverso l’utilizzo dei dettagli in bianco sulle spalle e sul colletto. La Kombat™ 2020 esprime tutto il suo spirito competitivo ed il suo animo guerriero. La KombatTM 2020 è in vendita sul Web Store Ufficiale, sul brand store di Amazon e negli Store azzurri alla Stazione Centrale e al Centro Commerciale Campania. La nuova maglia, inoltre, sarà acquistabile dal 6 luglio nello Store ufficiale del Napoli presente a Dimaro Folgarida».

