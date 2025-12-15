Mainoo Napoli, la pista che porta al centrocampista inglese si fa sempre più calda: svelata la data del possibile arrivo in Italia

Mainoo Napoli, il centrocampista inglese è in cima alla lista di Manna. Potrebbe arrivare in Italia il 2 gennaio. Ecco le ultimissime

La pista Mainoo Napoli entra sempre più nel vivo e promette di diventare uno dei temi caldi del prossimo mercato invernale. Il club azzurro, infatti, starebbe valutando con grande attenzione la possibilità di portare in Serie A Kobbie Mainoo, giovane e talentuoso centrocampista del Manchester United, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Con l’avvicinarsi delle battute finali del 2025, il Napoli sembra intenzionato ad accelerare i tempi per regalare ad Antonio Conte un rinforzo di assoluto livello.

Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe pronto a intensificare i contatti con il club inglese per capire i reali margini di una trattativa che, seppur complessa, non viene ritenuta impossibile. Il profilo di Mainoo rispecchia perfettamente le esigenze tecniche e tattiche del Napoli: dinamico, intelligente nella gestione del pallone e dotato di grande personalità nonostante la giovane età. Non a caso, la voce Mainoo Napoli sta trovando sempre più spazio tra addetti ai lavori e tifosi.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, già nella giornata di domani potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti. L’obiettivo del Napoli è chiaro: entrare nel vivo della trattativa e valutare se esistano le condizioni per chiudere l’operazione in tempi rapidi. L’idea sarebbe quella di portare Mainoo in Italia già il 2 gennaio, così da metterlo immediatamente a disposizione di Antonio Conte nei primissimi giorni del mercato di gennaio.

Il Manchester United, dal canto suo, non vorrebbe privarsi facilmente del centrocampista, ma potrebbe prendere in considerazione una cessione temporanea o un’operazione strutturata con diritto di riscatto. Una formula che permetterebbe al Napoli di investire con cautela, mantenendo al tempo stesso aperta la possibilità di rendere definitivo il trasferimento. Anche sotto questo aspetto, la trattativa Mainoo Napoli appare in continua evoluzione.

Per il Napoli, l’eventuale arrivo di Mainoo rappresenterebbe non solo un colpo di prospettiva, ma anche un segnale forte alle rivali: la volontà di restare competitivo su più fronti e di costruire una squadra capace di unire esperienza e giovani di talento. Antonio Conte, noto per la sua attenzione alla crescita dei calciatori, potrebbe essere l’uomo giusto per valorizzare al massimo il potenziale del centrocampista inglese.

Le prossime ore saranno dunque decisive. La pista Mainoo Napoli è calda e potrebbe regalare sviluppi importanti già a breve, alimentando l’entusiasmo di una piazza sempre molto attenta alle mosse del club sul mercato.