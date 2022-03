Udinese, Makengo: «Peccato per il gol all’ultimo minuti, c’è un po’ di delusione». Le sue parole

Jean-Victor Makengo analizza così a Udinese TV il match pareggiato oggi contro la Roma:

«È stata una bella partita, siamo molto felici di come abbiamo giocato. Peccato per il gol che abbiamo preso all’ultimo minuto. Noi vogliamo sempre giocare con il nostro stile. Vogliamo andare a Napoli e fare punti. Io, Jajalo e Pereyra non abbiamo tanto giocato assieme però ci alleniamo sempre assieme e conosciamo quali sono le qualità di tutti. I tifosi oggi ci hanno supportato molto, siamo molto felici di avere tifosi così. C’è un po’ di delusione per i tre punti persi però siamo felici di poter mostrare il nostro gioco»