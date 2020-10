Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato della questione relativa alla legge dello sport: ecco le sue parole

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato dal Festival dello Sport di Milano. Le sue parole riportate da TMW sulla legge dello sport.

«Ci sono sicuramente margini per arrivare a chiudere questa legge dello sport. È dal 2018 che siamo sospesi in una situazione di grande imbarazzo e di confusione, di mancanza di certezze per ciò che riguarda competenze e parti organiche».