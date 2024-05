Malagò duro: «Abodi passerà alla storia, è riuscito a mettere d'accordo Gravina e Lotito...»

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato all’Ansa dell’Agenzia di controllo ideata dal Governo per le società di calcio

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato all’Ansa dell’Agenzia di controllo ideata dal Governo per le società di calcio. Le sue dichiarazioni:

AGENZIA CONTROLLO – «Autonomia dello sport violata al 100%: se si ritiene che vadano fatte cose diverse per migliorare giusto, ma andavano trovati tempi diversi. E in realtà potrebbe riguardare tutti gli sport. Ma è stata gestita male, noi del Coni non siamo stati informati, tempi e modi sono sbagliati. Siamo tutti sconcertati: Abodi è riuscito a mettere d’accordo per una volta Gravina e Lotito, passerà alla storia…Non va bene che al Coni non se ne sapeva nulla. E che lo abbiamo appreso da federazione e organi di stampa. Meritiamo rispetto e questo è indice del fatto che i presupposti non sono buoni».