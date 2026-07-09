Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò svela sul nuovo dt della Nazionale italiana: «Potrebbe esserci una sorpresa»

Settimana decisiva per la scelta del nuovo direttore tecnico della Nazionale, ma il quadro resta tutt’altro che definito. A margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell’ACS Asomi College of Science al Salone d’onore del Coni, Giovanni Malagò ha ammesso che il profilo giusto non è stato ancora individuato, lasciando aperta la porta a sviluppi inattesi: «Potrebbe anche esserci una sorpresa», ha dichiarato.

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Il presidente della FIGC ha poi aggiunto che il lavoro procede senza sosta e che l’obiettivo è arrivare al weekend con una situazione più chiara: «Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l’agitazione. Sto lavorando molto, sono sul pezzo, ci può anche essere una sorpresa. Grande? Questo sta a voi giudicarlo».

Tra i nomi valutati, quello di Paolo Maldini resta sul tavolo, ma l’ex dirigente del Milan non ha ancora accettato la proposta. Una fase di stallo che potrebbe spingere Malagò a virare su altre soluzioni: «Magari si va facilmente su altre situazioni. Una volta superato questo primo argomento, vedo meno complicato il resto, paradossalmente».

Il clima è dunque di attesa e fermento: la Federazione vuole chiudere il dossier direttore tecnico prima di affrontare gli altri nodi della struttura azzurra, ma la scelta del profilo ideale si sta rivelando più complessa del previsto. E, come sottolineato da Malagò, non è escluso che la decisione finale possa arrivare da un nome finora rimasto lontano dai riflettori.