Malagò: «In questo momento voglio bene a Totti più che mai»

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parla della separazione tra Totti e Ilary Blasi: «In questo momento voglio bene a Totti più che mai»

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Di seguito le sue parole all’agenzia Dire.

«Se giustamente nel loro comunicato hanno detto ‘Ci fermiamo qui, per salvaguardare i figli’, non posso certo essere io ad aggiungere altro. Francesco lo conosco molto bene e più che mai gli voglio bene in questo momento».