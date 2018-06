Malcom non si presenta al ritiro del Bordeaux: c’è dietro l’Inter?

L’Inter è in forte pressing su Malcom, esterno brasiliano in forza al Bordeaux, che intanto non si presenta al ritiro dei francesi

Ripresa fissata per questa mattina alle 10 per il Bordeaux di Poyet, con un’assenza illustre. Malcom, esterno brasiliano che interessa fortemente all’Inter, non c’è. Il motivo? «Non c’è per motivi famigliari. Sarà presente all’allenamento di domenica» ha dichiarato il presidente dei francesi Stéphane Martin. Andando a spulciare sul suo profilo Instagram, però, si scopre che 8 ore fa, il brasiliano ha postato una storia in cui è sorridente accanto a un amico, seguite da due foto di gruppo in cui sorride. Motivi famigliari o mercato dietro alla sua assenza di oggi? Sorge il dubbio, soprattutto perché i rumors sul suo conto sono sempre più insistenti. Dietro alla sua assenza infatti ci può essere il mercato, con una squadra in prima fila per il brasiliano: l’Inter.

I nerazzurri continuano a essere vigili sulle pista, nonostante l’ormai imminente chiusura del colpo Politano. Lo scoglio da superare, nella trattativa è legato all’obbligo di riscatto. Il Bordeaux vuole inserirlo, l’Inter no. Alle condizioni dei francesi, la società nerazzurra non è intenzionata a portare avanti la trattativa, ma alle proprie sì. Prestito oneroso (a cifre più basse rispetto a quelle chieste dal Bordeaux) con diritto di riscatto e non obbligo. Fernando Garcia, agente del calciatore ha detto a proposito: «L’Inter è un grande club. Ma non potrà arrivare in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto. Senza l’obbligo, il Bordeaux non accetta». Vedremo se dietro a questa sua assenza c’è il mercato o semplicemente un motivo famigliare. L’Inter aspetta.