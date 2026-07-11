Paolo Maldini è il nome forte della FIGC per il ruolo di Direttore tecnico: domani la risposta decisiva

La Federazione Italiana Giuoco Calcio attende la risposta di Paolo Maldini alla proposta di diventare il nuovo direttore tecnico della Nazionale. Una scelta che il presidente federale Giovanni Malagò sperava di poter annunciare già nelle scorse ore, ma la decisione definitiva non è ancora arrivata. Secondo le ricostruzioni, le prossime ore saranno cruciali: l’obiettivo è chiudere entro domani, con Maldini che resta la prima opzione per guidare il nuovo corso azzurro.

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Un ruolo centrale per rilanciare l’Italia

Il progetto delineato dalla FIGC prevede per Maldini un ruolo inedito nell’organigramma federale: una figura di raccordo tra commissari tecnici, allenatori e vertici federali, con responsabilità trasversali sull’intera filiera delle Nazionali. Una posizione strategica, pensata per dare continuità tecnica, visione e identità a tutto il movimento.

La strategia FIGC: prima il DT, poi il nuovo CT

La Federazione, seguendo la linea tracciata da Malagò, vuole prima definire il responsabile dell’area tecnica e solo successivamente scegliere il nuovo commissario tecnico. L’attesa è legata anche alla necessità, da parte di Maldini, di risolvere una precedente situazione professionale prima di poter formalizzare l’incarico. Una volta sciolto questo nodo, il via libera potrebbe arrivare rapidamente.

Nessun piano B

Nonostante esistano possibili alternative, Malagò non ha avviato contatti con altri candidati: la convinzione è che la trattativa con Maldini possa concludersi positivamente. La FIGC, dunque, resta ferma sulla propria prima scelta, puntando su un profilo che rappresenterebbe un segnale forte per il rilancio della Nazionale.