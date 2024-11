Maldini, quanti top club di Serie A su di lui: la situazione

Il trequartista del Monza piace a tantissimi club, ma il Monza ha deciso così: le ultime sul calciatore

Daniel Maldini sarà senza dubbio uno dei pezzi pregiati delle prossime sessioni di calciomercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono parecchie le squadre sul talento del Monza, anche se una in particolare parte avvantaggiata ovvero il Milan.

MALDINI – «Ovviamente il suo percorso di crescita prosegue e da quando è tornato da Coverciano è parso a tutti evidente la voglia di rimettersi subito con la testa sul Monza. Le emozioni le gestisce e non lo distraggono. Come non lo scalfiscono i vari interessi di diverse squadre che lo seguono costantemente. Dall’Atalanta all’Inter, dalla Juventus alla Fiorentina finendo al Milan, spettatore interessato anche per avere il diritto del 50% dell’eventuale vendita. Tutti discorsi che si concretizzeranno (se mai fosse) solo nella prossima estate. A gennaio le clausole da 12 e 15 milioni (per club italiani ed esteri) non valgono e il Monza non ha alcuna intenzione di ascoltare proposte per la stagione in corso. Daniel è al centro del progetto attuale ed è considerato uno dei riferimenti in campo da Nesta. Non che diventi un’ossessione, però qualche gol in più lo alleggerirebbe».