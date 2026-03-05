Malen giocatore del mese di febbraio in Serie A! L’attaccante della Roma vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month: ecco su chi ha avuto la meglio

Malen giocatore del mese di febbraio in Serie A! L’attaccante giallorosso è stato eletto EA SPORTS FC Player Of The Month attraverso questo premio

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month del mese di febbraio è stato assegnato a Donyell Malen. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita della gara interna contro il Lecce, in programma per domenica 22 marzo 2026 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico. I voti dei tifosi online, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Donyell Malen. L’attaccante della Roma ha superato colleghi di altissimo livello come Berardi, Carnesecchi, Dimarco, Kean e McKennie.

La sestina finale era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute elaborate da Kama Sport, realizzate a partire dai dati di tracking registrati tramite il sistema Hawk-Eye. L’avanzato sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici sul terreno di gioco, ma ingloba anche i dati posizionali. Tutto ciò permette di analizzare nel dettaglio aspetti cruciali per lo sviluppo della manovra, come il movimento senza palla, le scelte di gioco nei momenti di pressione e il contributo all’efficienza tecnica e fisica dell’intero gruppo. Questo metodo garantisce una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione fornita. Per il calcolo finale sono state considerate le sfide disputate dalla ventitreesima alla ventiseiesima giornata del campionato.

In merito a questo importante riconoscimento, sono arrivate le dichiarazioni ufficiali di Luigi De Siervo: «L’impatto di Donyell Malen nel campionato italiano è stato semplicemente perfetto. Il nazionale olandese si è calato subito negli schemi tattici di Mister Gasperini, dimostrandosi un attaccante implacabile sotto porta, ma anche capace di legare il gioco offensivo della squadra. Arrivato nel mercato invernale Malen ha impiegato qualche settimana a imporsi come protagonista, ottenendo subito il premio di miglior giocatore del mese di febbraio con quattro reti realizzate in altrettante partite e dimostrandosi subito all’altezza delle ambizioni Champions League della Roma».