Tacconi, parla il dottor Barbanera: «Ci sono segnali positivi»

Malore Tacconi, il dott. Barbanera svela: «Siamo ancora in una fase di pericolo, ma ci sono segnali positivi»

Il dottor Barbanera, direttore del reparto di Neurochirurgia di Alessandria, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per far chiarezza sulle condizioni di Stefano Tacconi. Di seguito le sue parole.

CONDIZIONI – «Bisogna aspettare ancora un paio di giorni per avere un quadro completo. Siamo ancora in una fase a rischio. La terza. La prima è l’aneurisma stesso, una bolla che si forma nell’arteria del cervello e si apre. Se non si autotampona con un coagulo, si muore subito. Il secondo rischio è che sopraggiunga una nuova emorragia, e noi lo abbiamo scongiurato con un trattamento la sera stessa perché il coagulo chiude, ma in maniera instabile. Il terzo rischio è il vasospasmo, cioè una reazione del cervello alle irritazioni dovute alle emorragie».

SEGNALI POSITIVI – «Certo, finora il decorso è stato positivo. Però la Tac non fa vedere danni gravi o non reversibile, bisogna aspettare che si risvegli. Per Tacconi è stato comunque fondamentale l’intervento tempestivo dei soccorsi. Fosse successo nella notte, sarebbe morto».

