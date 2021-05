Manchester City, Aguero rivela: «Il gol al QPR il più importante della mia vita»

Sergio Aguero ha svelato qual è il gol più importante della sua carriera

Sergio Aguero lascerà il Manchester City al termine della stagione, alla scadenza naturale del suo contratto. Il Kun resterà una bandiera per tutti i tifosi dei Citizens e, in una intervista a Sky Sport, l’argentino ha svelato anche quale è stato il gol più importante della sua carriera; rete segnata proprio con la maglia del City.

«Quel gol per me è il più importante della mia vita. Da sempre guardo quella partita, anche insieme alla mia famiglia, a mio figlio e penso che quella rete sarà sempre nella mia testa. Quando ho toccato il pallone prima del gol, ho pensato: ‘Ok, forse è rigore’, il difensore centrale mi aveva toccato ma non forte, solo un po’. Poi mi son detto: ‘Devo solo tirare’. E quando mi è scattato in testa di prendere la decisione di tirare. Beh ecco, ho cercato di farlo più forte possibile e poi dovevo solo essere fortunato. Per due o tre giorni non ci ho creduto. Per noi era sicuramente un momento un po’ nervoso perché dovevamo vincere ma quello che è successo nel secondo tempo, quando ho guardato l’ora, era il minuto 88 ed eravamo sotto 2-1, ho pensato: ‘No. Non ci credo’. Ripeto amo tutti i gol, ma quel gol contro il QPR è speciale».