Manchester City, Ederson: «Vogliamo vincere tutto. Zinchenko? Situazione difficile»

Ederson, portiere del Manchester City, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara contro lo Sporting Lisbona.

ZINCHENKO – «È un momento molto difficile per lui, vivere questi momenti è angosciante. Riuscite a immaginare come è difficile per lui? È un argomento molto difficile, ma cerchiamo di stargli vicino. Spero che si risolva e che il Paese possa tornare alla normalità, anche se sarà molto difficile per la quantità di danni fatti e di innocenti che muoiono per una guerra non loro».

VINCERE PREMIER E CHAMPIONS – «Sì, naturalmente. Sappiamo che sono competizioni molto difficili che richiedono tanto a livello mentale e fisico. Lo scorso anno ci siamo andati vicini, vogliamo riprovarci per vincere tutto».