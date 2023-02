Manchester City, in dubbio Haaland per la sfida con l’Arsenal

Mercoledì sera il recupero del big match di Premier League tra Manchester City e Arsenal: per i citizens il dubbio su Haaland

Il Manchester City si prepara al recupero del big match contro l’Arsenal in Premier League di questo mercoledì. In caso di vittoria i Citizens agganceranno in cima alla classifica.

Per Guardiola saranno da valutare le condizioni di Haaland: il norvegese è uscito nel primo tempo della partita contro l’Aston Villa dopo aver sentito un fastidio alla coscia.