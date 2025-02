Manchester City Real Madrid, Carragher trova il colpevole tra i Citizens: «Sono anni che non è più a quel livello» – VIDEO

Manchester City Real Madrid, Jamie Carragher individua il colpevole nel ko dei Citizens: «Errori pagati a caro prezzo, da anni non è al top»

Al Manchester City non basta un grandissimo Haaland, ieri autore di una doppietta e una traversa: contro il Real Madrid la squadra prende una clamorosa rimonta e, secondo Jaime Carragher negli studi della CBS, parte della colpa è di Ederson. Il portiere brasiliano appare incerto sul primo gol di Mbappé nonostante la conclusione del francese non fosse pulitissima, respinge sui piedi di Diaz per il gol del 2-2 e sbaglia completamente l’uscita su Vinicius lasciando la porta sguarnita per il 3-2 di Bellingham. Di seguito le parole dell’ex Liverpool.

«In questo momento il Manchester City ha bisogno di un nuovo portiere. Ederson è stato fantastico per il City con il pallone tra i piedi e per il gioco di Guardiola per anni, ma parlando dei fondamentali per un portiere oggi è stato responsabile. Ha una grande importanza nella squadra, è un veterano che ha vinto tutto, ma sono anni che le sue prestazioni sono lontane dal top della forma. Oggi i suoi errori sono costati carissimo».