Manchester City, le scuse di Guardiola a Gerrard: «commenti studipi»

Pep Guardiola ha chiesto scusa a Steven Gerrard dopo le sue parole di venerdì, sul campionato perso dai Reds nel 2014

Venerdì scorso Pep Guardiola, durante una conferenza stampa in cui ha preso le difese delle vittorie del Manchester City – adesso sotto l’occhio degli inquerenti – ha detto: «Non so se siamo responsabili anche della scivolata di Steven Gerrard ad Anfield. È stata colpa nostra? Ho rispetto per Steven Gerrard, ma quel momento ci appartiene. So cosa abbiamo vinto e come l’abbiamo vinto. Conosco lo sforzo che abbiamo fatto. Se qualcosa è successo nel 2009 o nel 2010 non cambierà nulla».

Parole che nella conferenza di oggi, in vista della sfida contro l’Arsenal, su cui è tornato il tecnico spagnolo per scusarsi con l’ex capitano del Liverpool: «Chiedo scusa a Steven Gerrard per i miei inutili e stupidi commenti che ho fatto l’ultima volta. Sa che lo ammiro. Mi vergogno di me stesso per quello che ho detto perché non se lo merita. Non ho rappresentato bene il mio club. Gliel’ho detto personalmente. Credo davvero a quello che ho detto per difendere il mio club, ma non l’ho rappresentato bene facendo il nome di Gerrard. Mi dispiace tanto per lui, i suoi figli, la moglie, la famiglia. È stato stupido».

Guardiola ha anche voluto parlare di Haaland, in dubbio per la partita con i Gunners: «Haaland proverà oggi pomeriggio, non so se ce la farà a esserci contro l’Arsenal».