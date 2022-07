Manchester United, annuncio a sorpresa di Ten Hag: «Cristiano Ronaldo non è in vendita!»

L’allenatore del Manchester United Ten Hag ha tolto a sorpresa Cristiano Ronaldo dal mercato

Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, in conferenza stampa alla vigilia della prima amichevole stagionale ha fatto un annuncio a sorpresa sul futuro di Cristiano Ronaldo.

L’ANNUNCIO – «Ronaldo non è con noi a causa di alcuni problemi personali. Stiamo pianificando la prossima stagione con lui, non vedo l’ora di lavorare insieme a Cristiano. Vuole lasciare il club? Non mi ha detto questo. L’ho letto, ma come ho già detto Ronaldo non è in vendita. Ho parlato con lui e abbiamo fatto un bellissimo discorso. Vogliamo vincere insieme».