Manchester United, il comunicato: «Ronaldo ha un altro anno e non è in vendita»

Il Manchester United, con un comunicato ufficiale, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Cristiano Ronaldo

Il Manchester United mette a tacere le voci riguardo al futuro di Cristiano Ronaldo. Il club ha comunicato la posizione del giocatore con una nota ufficiale.

LA NOTA – «Nonostante alcune notizie riportate, non c’è stato alcun cambio di posizione da parte del club su Cristiano Ronaldo. Ha un altro anno di contratto e non è in vendita».