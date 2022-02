Manchester United, Owen affossa Maguire: «È imbarazzante»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex attaccante inglese Owen ha affossato il difensore del Manchester United Maguire

Michael Owen, ex attaccante inglese, in una intervista a Premier League Productions ha affossato il difensore del Manchester United Maguire.

LE PAROLE – «Ho temuto per lui in diverse occasioni. E’ stato imbarazzante. Il vero problema è la mancanza di velocità e agilità. Non ha ritmo e quando un avversario lo punta hai paura di vedere cosa proverà a fare. Pensi che voglia provare a riscattarsi ma poi finirà per rischiare di combinare qualcosa. Ripeto, l’abbiamo detto più volte: la mancanza di ritmo è il vero problema».