Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, ha rivelato di vivere un momento complicato: le sue dichiarazioni

Paul Pogba rivela di vivere un momento complicato. Ecco le parole del centrocampista del Manchester United ai microfoni di RTL.

«Non avevo mai affrontato un momento così complicato nella mia carriera sportiva. Venire in nazionale è una pompa di ossigeno per me. Siamo una famiglia, siamo tutti molto legati. Il gruppo è magico ed eccezionale».