Manchester United, Rangnick: «Lavoro difficile qui, ma mi hanno preso apposta»

Ralf Rangnick, tecnico del Manchester United, ha parlato dopo il ko della sua squadra con il Wolverhampton: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sports UK, Ralf Rangnick ha commentato il ko del Manchester United con il Wolverhampton.

DICHIARAZIONI – «Loro hanno giocato meglio di noi, soprattutto nel primo tempo. Sapevo sarebbe stato un lavoro difficile, mi hanno preso per questo motivo. Greenwood? Il suo impegno e la sua prestazione non sono stati positivi. Per pressare a tutto campo bisogna avere la mentalità e la fisicità giusta per 90 minuti. Tutti i giocatori devono essere pronti a scattare e ad attaccare la palla, altrimenti diventa un lavoro complicato».