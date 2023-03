Manchester United, Sir Ratcliffe: «Non voglio pagare prezzi folli»

Sir Jim Ratcliffe, uno degli uomini più ricchi d’Inghilterra, ha parlato della sua possibile acquisizione del Manchester United

Sir Jim Ratcliffe, imprenditore britannico proprietario dell’azienda chimica Ineos e tra gli uomini più ricchi del Regno Unito ha parlato della sua possibile acquisizione del Manchester United. Non è la prima volta che il suo nome compare tra gli acquirenti interessati al club, ma in una sua intervista al The Wall Street Journal, ha messo dei paletti sulle condizioni poste dai Glazer.

«Il nostro interesse per quel club sarebbe puramente quello di vincere. Il Manchester United è una risorsa della comunità, ma come si decide il prezzo di un quadro? E quello di una casa? Non è correlato a quanto è costato dipingere o costruire. Quello che non vuoi fare è pagare prezzi stupidi per le cose perché poi te ne pentirai in seguito».