Man United Tottenham, Conte su CR7: «Senza di lui, avremmo vinto»

Man United Tottenham, Conte su CR7: «Senza di lui, non solo avrebbero faticato a vincere, ma anche a pareggiare. Ha reso bella questa notte»

Nel post partita di Manchester United-Tottenham (3-2), Antonio Conte ha rilasciato ai media inglesi un commento sulla prestazione di Cristiano Ronaldo, mattatore della serata con una tripletta. Ecco le sue parole.

CRISTIANO RONALDO – «State parlando di un giocatore che è decisivo, come lo è sempre stato nella sua carriera. Senza Cristiano Ronaldo, il Manchester United avrebbe faticato non solo a vincere, ma anche a pareggiare. Senza CR7 non sarebbe stata una bella serata».