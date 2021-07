Manchester United, è ufficiale: Solskjaer rinnova fino al 2024

Con un comunicato ufficiale, il Manchester United ha annunciato il prolungamento del tecnico per altri tre anni

Il Manchester United e Ole Gunnar Solskjaer rimarranno insieme fino al 2024. Il club inglese, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il rinnovo del tecnico norvegese:

«Ole Gunnar Solskjaer ha firmato un nuovo contratto con il Manchester United che lo vedrà al club almeno fino al 2024, con opzione per un altro anno. Ed Woodward, vicepresidente esecutivo, ha dichiarato:

“Ole e il suo staff hanno lavorato instancabilmente gettando le basi per un successo a lungo termine in campo. I risultati sono diventati sempre più visibili nelle ultime due stagioni e non vediamo l’ora di vedere questa squadra entusiasmante svilupparsi ulteriormente negli anni a venire. Ciò che è particolarmente piacevole è il modo in cui questo progresso è stato raggiunto con una miscela di giovani talenti locali e reclute di alto livello, giocando a calcio offensivo nella migliore tradizione del Manchester United. Siamo più fiduciosi che mai che, sotto la guida di Ole, stiamo andando nella giusta direzione”».