Mancini elogia Vergara e Doumbia, ma scivola sulla Champions: l’errore del CT azzurro in conferenza

Dopo Italia-Turchia, il commissario tecnico ha parlato dei due giovani protagonisti della Nations League: il riferimento alla Champions League di Vergara non è però corretto

Nel corso della conferenza stampa successiva alla vittoria dell’Italia contro la Turchia in Nations League, Roberto Mancini si è soffermato anche sulle prestazioni di Antonio Vergara e Issa Doumbia, due dei volti nuovi del nuovo corso azzurro. Entrambi hanno trovato spazio nella rotazione del commissario tecnico e rappresentano profili su cui la Nazionale sta lavorando con attenzione in prospettiva.

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Il CT ha espresso soddisfazione per quanto visto in campo, sottolineando però una differenza di esperienza internazionale tra i due giocatori.

Mancini su Vergara e Doumbia dopo Italia-Turchia

LE PAROLE DI MANCINI – «Vergara ha bisogno di giocare queste partite per crescere di livello. Sono certo che migliorerà tantissimo. Doumbia è più avanti rispetto a Vergara perché già gioca la Champions League. Oggi mi sono piaciuti entrambi».

Il concetto di Mancini era chiaro: Doumbia, già più abituato a certi palcoscenici, avrebbe un grado di maturità superiore rispetto a Vergara, ancora in fase di crescita nel contesto della Nazionale maggiore. Tuttavia, nella spiegazione del CT c’è stata un’inesattezza.

Vergara e la Champions League con il Napoli

Vergara, infatti, la Champions League l’ha già giocata con il Napoli nelle ultime due stagioni. Non solo: il giocatore ha anche trovato il gol nella parte finale della League Phase 2025/26, firmando una rete di pregevole fattura contro il Chelsea.

Probabilmente Mancini voleva riferirsi a un altro aspetto: Doumbia può essere considerato più avanti perché già stabilmente impiegato da titolare nella massima competizione europea, mentre Vergara non ha ancora lo stesso livello di continuità in Champions.

Resta comunque il giudizio positivo del CT su entrambi. Vergara e Doumbia sono due risorse importanti per l’Italia, chiamate a crescere partita dopo partita in un percorso azzurro che punta sempre di più sui giovani.