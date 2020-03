Mancini: «Vorrei organizzare una partita tra la Nazionale e i medici»

Roberto Mancini esprime la sua vicinanza per i medici e gli infermieri, autentici eroi nell’emergenza Coronavirus

Roberto Mancini, intervenuto a “Che tempo che fa”, ha lanciato una bella idea da realizzare quando l’emergenza Coronavirus sarà finita.

MANCINI – «Non stiamo bene, è un momento difficile per tutto quello che sta accadendo purtroppo in Italia. Siamo arrivati un po’ tutti in ritardo, non solo noi del calcio. A volte si crede di essere inarrivabili dalle malattie, perché i ragazzi sono giovani. Quello che sta accadendo a Bergamo e a Brescia è terribile. Bisogna avere rispetto dei medici, anche prima che certe cose accadano: qui abbiamo i migliori in assoluto, e ve lo dico io che ho lavorato all’estero. Quando questa storia sarà finita vorrei organizzare una partita tra Nazionale, maschile o femminile, contro medici e infermieri, magari proprio a Bergamo, Brescia o Milano».