Mancini: «Spero di trovare presto un Totti o un Del Piero». Le parole del ct della Nazionale azzurra

Roberto Mancini ha parlato a poche ore dalla partita contro l’Inghilterra.

CICLO MANCINI – «Abbiamo fatto tre anni senza sconfitte e con un gioco ammirato da tutti. Ricordo ancora il telegramma della federazione olandese dopo la vittoria di Amsterdam in Nations League: “Non abbiamo mai visto giocare così bene”. In Italia si fa presto a dimenticare, ma io sono convinto che questa nuova squadra giovane, integrata dai giocatori esperti, possa diventare in prospettiva ancora più forte di quella che ha vinto l’Europeo».

FUORICLASSE – «Un Curry nella Nazionale italiana? È come dire troviamo un Baggio, un Del Piero, un Totti. Io spero che succeda presto, perché credo che un giocatore del genere ci possa fare vincere il prossimo Mondiale. Avremo tempo di costruire la squadra e con uno alla Curry, che fa la differenza in ogni partita, tutto diventerebbe possibile».

GIOVANI – «Ci sono oggi giocatori, in questa Nazionale, che hanno già presenze che qualche campione del mondo del 2006 alla loro età non aveva. Anzi, forse qualcuno giocava in serie C. Io credo che nell’arco di un anno ci sia chi può diventare veramente molto molto bravo. Mi riferisco a Gnonto, a Raspadori, a Scamacca, a tutti i centrocampisti ed esterni che abbiamo provato in questi giorni: con l’età che hanno possono diventare molto forti»

LAVORO DA CT – «Un ct vede i ragazzi solo ogni tanto? Purtroppo sì. In questo periodo abbiamo lavorato tutti i giorni e siamo stati bene. Bisognava rinnovare un po’ e vedere come andava, poi sono arrivate buone prestazioni e questo certamente ci ha fatto piacere».

ZACCAGNI E LAZZARI – «Io di solito scelgo sempre in base alle prestazioni dei giocatori in campionato».