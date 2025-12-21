Mandas Juventus, il greco rappresenta una soluzione per i bianconeri in caso di addio di Perin: una pista destinata ad entrare nel vivo nelle prossime settimane

Mandas Juventus, il portiere greco rappresenta una soluzione per i bianconeri con la cessione di Perin. La Lazio apre alla cessione

Il nome Mandas sta diventando sempre più centrale nelle dinamiche di una Serie A pronta a vivere una vera e propria rivoluzione tra i pali. Il mercato dei portieri si preannuncia come un gioco a incastri complesso, fatto di strategie, valutazioni economiche e opportunità da cogliere al momento giusto. In questo scenario, il futuro di Christos Mandas è tutt’altro che definito, ma una cosa appare chiara: la Lazio è pronta a cedere il portiere greco e il giocatore stesso è alla ricerca di una nuova sfida che possa garantirgli maggiore continuità.

Mandas, classe 2001, ha trovato poco spazio in biancoceleste e ora spinge per un trasferimento che gli permetta di crescere e mettersi in mostra con maggiore regolarità. Fino a poche settimane fa, la Lazio sembrava orientata verso una cessione in prestito, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il cartellino del giocatore. Oggi però lo scenario è cambiato e l’ipotesi di una cessione a titolo definitivo è diventata concreta, soprattutto se dovesse materializzarsi l’opzione Mandas.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, si starebbe sviluppando un asse di mercato che coinvolge Torino, Genova e Roma. La Juventus, infatti, avrebbe inserito Mandas nella lista dei profili monitorati per il futuro. I bianconeri stanno valutando diverse soluzioni tra i pali, anche perché il Genoa sembra deciso a riportare Mattia Perin in Liguria. Lo stesso Perin spinge per tornare al Grifone, aprendo così un effetto domino che potrebbe favorire proprio l’operazione Mandas Juventus.

Parallelamente, la Lazio non resta a guardare. In caso di addio del portiere greco, il club capitolino avrebbe già individuato il possibile sostituto per il ruolo di vice Provedel: Nicola Leali, attualmente in uscita dal Genoa. Un profilo di esperienza che garantirebbe affidabilità e permetterebbe alla Lazio di non farsi trovare impreparata dopo l’eventuale cessione di Mandas.

Dal punto di vista economico, le posizioni sono piuttosto definite. La Lazio valuta Mandas circa 15 milioni di euro più bonus, cifra considerata adeguata per età, margini di crescita e prospettive future. Il portiere, dal canto suo, vedrebbe di buon occhio un trasferimento alla Juventus, considerandolo un passo importante per la propria carriera. Genoa e Perin si vogliono reciprocamente, ma tutto resta legato alle mosse della Juve, che non darà il via libera senza aver prima individuato un’alternativa credibile.

Al momento, come sottolineato dallo stesso Pedullà, siamo ancora in una fase preliminare: contatti e apprezzamenti, ma nessuna trattativa avanzata. Tuttavia, il dossier Mandas Juventus è pronto a scaldarsi e nelle prossime settimane potrebbe trasformarsi da semplice ipotesi a concreta operazione di mercato.