Mandzukic e la dedica al fotografo travolto in Russia – FOTO

Yuri Cortez, il fotografo travolto dai festeggiamenti croati durante la semifinale Mondiale, celebrato dalla federazione di Zagabria con tanto di cerimonia e dedica di Mandzukic

Il suo nome ai più non dirà effettivamente molto, eppure Yuri Cortez è comunque entrato a modo suo nella storia. Il fotografo messicano è balzato agli onori della cronaca sportiva un paio di mesi fa quando, nel corso della semifinale dei Mondiali di Russia 2018 tra Inghilterra e Croazia, fu travolto da un’orda di giocatori festanti dopo il gol che valse la vittoria segnato ai tempi supplementari da Mario Mandzukic. Cortez, senza perdere assolutamente la professionalità, continuò a fotografare la festa croata: scatti che sono entrati nella storia della piccola nazionale balcanica, giunta per la prima volta in assoluto alla finale di una rassegna iridata (poi persa) contro la Francia.

Ebbene, la notizia è che da ieri Cortez è anche lui in qualche modo membro della selezione croata. La federazione locale ha infatti deciso di insignirlo della bandiera nazionale con una piccola cerimonia dalle parti di Spalato e, soprattutto, ha regalato lui due maglie da gioco ufficiali: una personalizzata con il suo cognome ed il numero 10, l’altra – autografata – dello stesso Mandzukic, col numero 17. L’attaccante della Juventus, che da qualche settimana si è ritirato ufficialmente dalla nazionale, ha anche fatto una dedica speciale al fotografo messicano: «Caro Yuri, spero tu possa divertirti in Croazia col resto della tua famiglia. Tanti cari saluti».