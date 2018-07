Grande partita tra Croazia e Danimarca. In gol, per l’1-1, Mario Mandzukic. Grazie anche a un assist involontario di Christensen: ecco il video

La Danimarca ha trovato il gol nel quarto ottavo di finale del Mondiale in Russia, dopo appena un minuto di gioco, grazie a un intervento, non proprio perfetto, del portiere Subasic, che è intervenuto in malo modo e con la mano sinistra si è infilato il pallone in porta. La Croazia ha reagito dopo un paio di minuti, trovando l’1-1 con Mario Mandzukic.

Il centravanti croato ha sfruttato una bella azione di Rebic e Vrsaljko sulla destra ma anche un fortunoso rimpallo: Christensen è stato abbattuto da una pallonata di un compagno di squadra che nel tentativo di spazzare ha colpito il calciatore del Chelsea. La palla è poi arrivata a Marione che da pochi metri non ha sbagliato e ha regalato il gol dell’1-1 alla sua Nazionale nel match Croazia-Danimarca.