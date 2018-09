Mandzukic il talismano: se segna lui, la Juve vince

Mario Mandzukic insostituibile e sempre più talismano della Juventus. Numeri incredibili per il giocatore croato

Ventiquattro reti in Serie A e 23 vittorie in 23 partite (solo una doppietta in campionato, realizzata a Carpi nel famoso pomeriggio che portò allo sfogo di Allegri con il lancio della giacca): il talismano della Juventus non è più Simone Padoin ma è Mario Mandzukic! Il centravanti croato ha regalato 23 vittorie con i suoi gol alla Juventus e quando segna lui la Vecchia Signora vince sempre, tranne in un’occasione: solo a Cardiff, nell’occasione più importante di tutte, in occasione della finale di Champions contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, il gol di MM17 non è bastato alla Juventus per vincere la partita e di conseguenza la Champions.

Con l’arrivo di CR7, Mario ha cambiato modo di giocare ma resta insostituibile. Allegri si è affidato a lui dall’inizio contro la Lazio e contro il Parma e il croato ha ripagato con 2 gol e 1 assist. «Mario è un vincente nato e fa solo gol importanti» diceva di lui Arjen Robben ai tempi del Bayern Monaco. L’olandese ci aveva visto giusto perché il centravanti croato fa solo gol pesanti. E Allegri e la Juventus si godono Mario il talismano insostituibile.