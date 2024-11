Manna: «Noi pensiamo sempre al lavoro quotidiano, Conte? Il suo curriculum parla da solo»

Le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima del calcio d’inizio della partita contro l’Inter a San Siro

Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Inter Napoli. Di seguito le sue parole.

OBIETTIVO CAMPIONATO – «Siamo stati coerenti con il nostro messaggio iniziale, il presidente lo ha ribadito. Siamo concentrati sul lavoro quotidiano, è un bel campionato e il livello si sta alzando come possiamo vedere nelle coppe europee. Vogliamo essere all’altezza di questo meraviglioso palcoscenico».

PARTITA – «Dobbiamo rimanere concentrati e positivi gestendo i momenti buoni come quelli fino a domenica, anche dei momenti di difficoltà. Non dobbiamo far spostare l’attenzione, rimanere concentrati. Abbiamo preparato bene la partita, le partite sono fatte di dettagli e speriamo di fare una buona prestazione».

PAROLE DI CONTE SU INTER E ATALANTA – «Sicuramente è oggettivo, l’Inter ha dominato lo scorso campionato e a marzo ha fatto la campagna acquisti. L’Atalanta ha fatto un percorso incredibile, ha vinto l’Europa League e stanno lavorando in modo positivo e noi stiamo cercando di lavorare in modo costruttivo ma c’è bisogno di tempo».

SCELTA DI CONTE PER RIPARTIRE IN FRETTA – «Abbiamo scelto un allenatore per costruire scegliendo il migliore allenatore possibile, il suo curriculum parla da solo ma insieme stiamo cercando di ripartire. Chiediamo un po’ di pazienza ma non vogliamo far smettere di sognare la gente».