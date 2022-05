Manolas: «Stasera sarò con la Roma con tutto il cuore, i tifosi lo meritano tanto»

Kostas Manolas, ex difensore della Roma, ha parlato della finale di Conference dei giallorossi ai microfoni de La Repubblica

ROMA – «Il mio gol al Barcellona ha cambiato l’idea di Roma nel Mondo. In quella Champions saremmo arrivati fino in fondo se ci fosse stato il VAR. Olimpico pieno? Sì, mi fa effetto, in questo campionato la Roma non ha fatto una grande stagione. Ma una finale è una finale: e arrivarci fa tutta la differenza, non è mai facile. Io sarò con la Roma col tutto il cuore, i tifosi lo meritano tanto».

LUSSO GRAZIE AL CALCIO – «Aver potuto aiutare le persone che amo e a cui sono legato. Dio mi ha dato l’opportunità di poter aiutare chi mi è stato vicino prima che fossi un calciatore, prima che guadagnassi certe cifre. Quando avevo una difficoltà quelle persone c’erano per me, ora grazie a Dio posso esserci io per loro»