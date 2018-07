Maradona senza filtri: «È il Mondiale degli immigrati, è una mafia!»

Dopo i comportamenti sopra le righe avuti durante il Mondiale, Diego Armando Maradona continua a far parlare di sè

Quando parla Diego Armando Maradona quasi sicuramente esce fuori una notizia. L’ex Pibe de Oro non bada mai alla forma durante le sue esposizioni quanto alla sostanza, ottenendo risultati spesso vicini al offesa del decoro. L’ultima polemica, direttamente dalla trasmissione “La mano del Diez” sul canale venezuelano Telesur, è sulla presenza di tanti giocatori di origini africane nelle nazionali arrivate alla fase finale della Coppa del Mondo. Maradona esprime così la sua disapprovazione: «C’è una mafia che porta via i calciatori africani per naturalizzarli per le nazionali europee. E molte volte il bisogno obbliga questi giovani giocatori a fare una scelta del genere. Il 70% della Francia è composto da immigrati».

Maradona prova poi ha spiegare le ragioni di questo elevato numero di “immigrati” nel Mondiale: «Del resto, è normale. Sono ragazzi che spesso vivono in condizioni di svantaggio e quindi sono attratti dall’avere quattro pasti al giorno e l’opportunità di mettersi alla prova. Il traffico di calciatori è una cosa terribile e ha raggiunto livelli incredibili, anche nelle grandi federazioni. Non ci sono dubbi che in questo Mondiale abbiamo la più alta percentuale di immigrati di sempre».