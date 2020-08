Maran Genoa, tutto fatto: il tecnico oggi sarà in città

Sarà Rolando Maran il nuovo tecnico del Genoa. L’allenatore ex Cagliari sarà in città già oggi per firmare il contratto

Fumata bianca per Rolando Maran al Genoa. Il club rossoblù, che ieri ha svolto i test medici e i tamponi senza però avere un allenatore, sarà guidato proprio dal tecnico ex Cagliari.

Dopo aver valutato vari profili, tra cui Italiano dello Spezia, il Genoa ha scelto di puntare su un uomo di esperienza come Maran. Come spiega Sky Sport, l’allenatore sarà in città già oggi per cominciare la nuova avventura.